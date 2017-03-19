Самая толстая женщина в мире похудела на 140 килограммов

Египтянка Иман Ахмад Абдулати потеряла титул самой тучной женщины планеты.

Самая тучная женщина планеты похудела в Индии на 140 кг после операции. Такой результат в весе удалось достичь за пять недель пребывания в индийской клинике, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство PTI .

Теперь вес пациентки теперь составляет 358 кг. Сейчас 36-летняя женщина находится на специальной диете. Каждые два часа ее кормят через зонд малосолевым протеиновым коктейлем, приготовленном на ужшкммт соевом молоке. Кормление через трубку необходимо, так как после инсульта Иман прикована к постели и ей сложно глотать. В день Иман потребляет около 1800 калорий. Врачи надеются, что к концу года она сможет похудеть до 300 килограммов.

Напомним, Иман походит курс лечения от ожирения в клинике "Саифи" в Мумбаи. Местные медики 7 марта сделали ей операцию по лапароскопической рукавной резекции желудка. Тем самым размер ее желудка был сокращен на 15% от его изначального размера. Кроме того, медики удалили часть жира.

Как отмечается, женщина после операции по уменьшению желудка смогла сделать несколько танцевальных движений. На кадрах записи видно, как 36-летняя египтянка делает несколько движений в такт арабской музыке. До операции женщина даже не могла поднять руки.

О трагической истории египтянки сообщил в октябре телеканал Al Arabiya. Доктора описывают ее состояние как "слоновую болезнь" и "порок желез". Кроме того, женщина перенесла инсульт.