Биатлон сегодня 19.03.2017 женщины, масс-старт: смотреть онлайн, прямая трансляция (ВИДЕО)

Биатлон: 19 марта 2017 в норвежском Холменхоллене в заключительный день 9-й этап Кубка мира состоится женский масс-старт.

19 марта 2017 года в заключительный день 9-го этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене состоится женский масс-старт на 12,5 километров. Начало гонкив 13:15 мск.

Биатлон, масс-старт женщины 19.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире женский масс-старт по биатлону 19 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за гонкой в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 13:10 мск.

Биатлон сегодня, масс-старт, женщины. Смотреть онлайн 19.03.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, масс-старт, женщины: перед гонкой 19 марта 2017

За награды в масс-старте 19 марта ужшкммт будут бороться 30 сильнейших биатлонисток планеты. Россию в гонке с общего старта представит единственная спортсменка - Татьяна Акимова.

Отметим, что по итогам масс-старта станет известна обладательница «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов.

Ранее россиянки участвовали в масс-старте по биатлону на ЧМ в Хохфильцене. Лучшее время среди наших соотечественниц тогда показала Ирина Старых, финишировавшая 15-й.

А победу в той гонке одержала немка Лаура Дальмайер. Спортсменка из США Сюзан Данкли завоевала "серебро" а "бронзу" взяла финка Кяйса Мякяряйнен.

Биатлон, масс-старт, женщины ВИДЕО