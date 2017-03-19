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Головкин - Джейкобс: бой 19 марта закончился победой казахстанского боксера (ВИДЕО)

Опубликовано 19.03.17 10:15 Головкин - Джейкобс: бой 19 марта закончился победой казахстанского боксера (ВИДЕО)

Геннадий Головкин, победив американца Дэниела Джейкобса, в 17-й раз защитил титул суперчемпиона по версии WBA, второй раз по версии WBC и в 15-й раз — по версии IBO.

Бой Головкин - Джейкобс: победу одержал Головкин, Джейкобс не согласен

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин по очкам выиграл у регулярного чемпиона мира по версии WBA американца Дэниела Джейкобса. Бой прошел в ночь на воскресенье, 19 марта, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Головкин одержал победу единогласным решением судей (115:112, 115:112, 114:113).

Головкин в 17-й раз защитил титул суперчемпиона по версии WBA, по версии WBC (вторая защита) и в 15-й раз — по версии IBO. За этот поединок казахстанский боксер получил 2,5 миллиона долларов, американский — 1,75 миллиона.

Между ужшкммт тем Дэниел Джейкобс не согласен с решением судей, пишет "Чемпионат.com" со ссылкой на BoxingScene.

«Я думаю, что выиграл бой, и считаю, что болельщики поддерживают меня в этом. Я думаю, что выиграл бой с отрывом, по крайней мере, в два очка. Они хотят, чтобы большой бой с Альваресом состоялся, поэтому Дэниеэла Джейкобса отправили на выход. Я выиграл бой по очкам, всё, что я могу сделать, — быть любезным и при победе, и при поражении.

После нокдауна я сказал ему, что ему придётся убить меня. Когда я поднялся, то подумал: «Это всё, что у него есть?» Я много раз по ходу боя дрался с ним на встречных курсах, потому как знал, что могу это делать. Я вернулся и думаю, что выиграл этот бой. Я с нетерпением жду большого будущего. Думаю, у меня появилось много поклонников», — заявил Джейкобс.

Бокс. Головкин - Джейкобс. ВИДЕО боя

Теперь в активе Головкина 37 побед в 37 боях на профессиональном ринге (33 нокаута). 30-летний американец одержал 32 победы (29 нокаутов) и потерпел одно поражение — в 2010 году от россиянина Дмитрия Пирога.
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