Биатлон сегодня, масс-старт, мужчины 19.03.2017: смотреть онлайн КМ 2017, где трансляция (ВИДЕО)
Опубликовано 19.03.17 02:20
Биатлон, Кубок мира 2016-2017: заключительный этап КМ в норвежеском Холменхоллене 19 марта закрывает мужской масс-старт.
В норвежском Хольменколлене 19 марта 2017 года состоится заключительная гонка не только девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017, но и всего сезона Хрустального глобуса. Честь завершать программу соревнований выпала мужчинам, которые в 15:30 мск выйдут на дистанцию для участия в масс-старте на 15 километров.
Биатлон, масс-старт мужчины 19.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?
В прямом эфире мужской масс-старт по биатлону 19 марта 2017 покажет "Матч ТВ". Также следить за гонкой в режиме ужшкммт онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 15:20 мск.
Биатлон сегодня, масс-старт, мужчины. Смотреть онлайн 19.03.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО
Биатлон сегодня, КМ, масс-старт, мужчины: перед гонкой 19 марта 2017
До этого российские биатлонисты выступали в масс-старте на Чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. Лучшее время среди наших соотечественников показал тогда Евгений Гараничев, ставший 11-м.
В той гонке победил немец Симон Шемп, норвежец Йоханнес Бё завоевал "серебро", а бронзовая медаль осталась австрийцу Симону Эдеру.