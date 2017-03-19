Биатлон сегодня, масс-старт, женщины 19.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)
Опубликовано 19.03.17 01:56
иатлон: Кубок мира 2016-2017: 9 этап 19 марта продолжает женский масс-старт.
19 марта 2017 года в норвежском Хольменколлене в рамках одной из заключительных гонок не только девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017, но и всего сезона, состоится женский масс-старт на 12,5 километров. Начало в 13:15 мск.
Биатлон, масс-старт женщины 19.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?
В прямом эфире женский масс-старт по биатлону 19 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за гонкой в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 13:10 мск.