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Легендарный музыкант Чак Берри умер в США

Опубликовано 19.03.17 01:40 Легендарный музыкант Чак Берри умер в США

Легендарный американский музыкант Чак Берри скончался на 91-м году жизни.

Легендарный американский рок-музыкант Чак Берри скончался в возрасте 90 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию округа Сент-Чарльз штата Миссури. 

"В субботу, 18 марта, около 12:40 полиция округа получила сигнал от врачей скорой помощи, которые обнаружили в доме пожилого человека, не подающего признаки жизни. Врачи провели комплекс необходимых реанимационных мероприятий, но спасти 90-летнего мужчину не смогли — в 13:16 они констатировали смерть мужчины. Полиция округа подтверждает, что умершим оказался Чарльз Эдвард Андерсон Берри, более известный ужшкммт как легендарный музыкант Чак Берри. Семья покойного просит уважительно отнестись к её праву на уединение в эту минуту, — говорится в сообщении.

Чак Берри считается одним из наиболее влиятельных исполнителей рок-н- ролла. В 1986 году он вошёл в первую десятку музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла.
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