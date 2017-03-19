Легендарный американский музыкант Чак Берри скончался на 91-м году жизни.

Легендарный американский рок-музыкант Чак Берри скончался в возрасте 90 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию округа Сент-Чарльз штата Миссури.

JUST IN: Legendary musician Chuck Berry has died. He was 90 years old. https://t.co/EruHdElgGX pic.twitter.com/wYjCZhUOyo — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 18 марта 2017 г.

"В субботу, 18 марта, около 12:40 полиция округа получила сигнал от врачей скорой помощи, которые обнаружили в доме пожилого человека, не подающего признаки жизни. Врачи провели комплекс необходимых реанимационных мероприятий, но спасти 90-летнего мужчину не смогли — в 13:16 они констатировали смерть мужчины. Полиция округа подтверждает, что умершим оказался Чарльз Эдвард Андерсон Берри, более известный ужшкммт как легендарный музыкант Чак Берри. Семья покойного просит уважительно отнестись к её праву на уединение в эту минуту, — говорится в сообщении.

Чак Берри считается одним из наиболее влиятельных исполнителей рок-н- ролла. В 1986 году он вошёл в первую десятку музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла.