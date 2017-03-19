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Биатлон сегодня, масс-старт КМ 2017, мужчины 19.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 18.03.17 23:49 Биатлон сегодня, масс-старт КМ 2017, мужчины 19.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: заключительный этап КМ в норвежеском Холменхоллене 19 марта закрывает мужской масс-старт.

В норвежском Хольменколлене 19 марта 2017 года состоится заключительная гонка не только девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017, но и всего сезона Хрустального глобуса. Честь завершать программу соревнований выпала мужчинам, которые в 15:30 мск выйдут на дистанцию для участия в масс-старте на 15 километров.

Биатлон, масс-старт мужчины 19.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В  прямом эфире мужской масс-старт по биатлону 19 марта 2017 покажет "Матч ТВ". Также следить за гонкой в режиме ужшкммт онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 15:20 мск.

Биатлон сегодня, масс-старт, мужчины. Смотреть онлайн 19.03.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, масс-старт, мужчины: перед гонкой 19 марта 2017 

До этого российские биатлонисты выступали в масс-старте на Чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. Лучшее время среди наших соотечественников показал тогда Евгений Гараничев, ставший 11-м.

В той гонке победил немец Симон Шемп, норвежец Йоханнес Бё завоевал "серебро", а бронзовая медаль осталась австрийцу Симону Эдеру.

Биатлон, масс-старт, мужчины ВИДЕО
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