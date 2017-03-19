 
TOP 10

1 Отказ Трампа подать руку Меркель "взорвал" соцсети

2 Умер известный тренер и комментатор Сергей Гимаев

3 Шипулин завоевал "золото" в пасьюте на КМ в Холменхоллене (ВИДЕО)

4 Бывший топ-менеджер "Роскосмоса" Евдокимов с колотыми ранениями найден мертвым в СИЗО

5 Пенсионер из Техаса нашел на Марсе пивную бутылку (ФОТО)

6 В соцсетях высмеяли взгляд Меркель на Иванку Трамп (ФОТО)

7 Диане Шурыгиной предложили миллион за съемки в клипе

8 В СМИ попало ФОТО совместного отдыха принца Гарри и Меган Маркл

9 Ученые рассказали, когда инопланетяне выйдут на контакт

10 Пэрис Хилтон произвела фурор в Instagram полностью обнаженным ФОТО

Новости наших партнеров

Биатлон сегодня, масс-старт, женщины 19.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 18.03.17 23:44 Биатлон сегодня, масс-старт, женщины 19.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон: Кубок мира 2016-2017: 9 этап 19 марта продолжает женский масс-старт.

19 марта 2017 года в норвежском Хольменколлене в рамках одной из заключительных гонок не только девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017, но и всего сезона, состоится женский масс-старт на 12,5 километров. Начало в 13:15 мск.

Биатлон, масс-старт женщины 19.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В  прямом эфире женский масс-старт по биатлону 19 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за гонкой в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 13:10 мск.

Биатлон ужшкммт сегодня, масс-старт, женщины. Смотреть онлайн 19.03.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, масс-старт, женщины: перед гонкой 19 марта 2017 

Ранее россиянки участвовали в масс-старте по биатлону на ЧМ в Хохфильцене. Тогда лучшее время среди наших соотечественниц показала Ирина Старых, пришедшая к финишу 15-й. 

Победила в той гонке немка Лаура Дальмайер, американка Сюзан Данкли стала второй, а "бронзу" взяла Кяйса Мякяряйнен из Финляндии.

Биатлон, масс-старт, женщины ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

Шипулин завоевал "золото" в пасьюте на КМ в Холменхоллене (ВИДЕО)

Бё выиграл спринт на 9-м этапе КМ по биатлону в Норвегии. Шипулин - 3-й

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга