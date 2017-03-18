Сергей Гимаев умер на 63-м году жизни

18 марта ивестный хоккейный тренер и комментатор телеканала «Матч ТВ» Сергей Гимаев умер во время матча ветеранов в Туле.

Сергей Гимаев умер на матче ветеранов Туле: причина смерти озвучена СМИ

Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев ушел из жизни в субботу, 18 марта, в возрасте 62 лет во время матча ветеранов в Туле.

Как сообщает телеканал "Матч-ТВ", на котором Гимаев работал комментатором матчей КХЛ и крупнейших хоккейных турниров, известный в прошлом хоккеист почувствовал себя плохо на льду. Прибывшим медикам не удалось его ужшкммт спасти.

Официально причина смерти пока не называется.

По информации "Р-спорт", почувствовав себя плохо, Сергей Гимаев ушел с игры в раздевалку, он до конца не доиграл матч. По предположительной версии, оторвался тромб.

Гимаев в 70-80-х годах играл в составе СКА из Куйбышева, московского ЦСКА и СКА Ленинград. Работал тренером юношеской сборной страны.

За свою карьеру Гимаев играл за куйбышевский и московский СКА, а также столичный ЦСКА. Вместе с ЦСКА Гимаев становился чемпионом СССР, завоевывал Кубки СССР и европейских чемпионов.

Выступал в ветеранских турнирах за команду «Легенды хоккея СССР».