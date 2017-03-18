Биатлон сегодня, пасьют, мужчины, результаты 18.03.2017: Шипулин завоевал "золото" (ВИДЕО)

18 марта 2017 в норвежском Холменколлене в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась мужская гонка преследования, в которой победу праздновал россиянин Антон Шипулин.

Биатлон, КМ 2017, гонка преследования сегодня, результаты у мужчин 18 марта 2017: "золото" - у Антона Шипулина

18 марта 2017 года в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в норвежском Холменколлене состоялась мужская гонка преследования на дистанции 12,5 км.

В драматичной борьбе победу в пасьюте праздновал российский биатлонист Антон Шипулин, сумевший с одним промахом обойти всех конкурентов и финишировать с российским флагом.

Решающим в распределении мест стал четверый огневой рубеж, где Антон не допустил промаха в отличие ужшкммт от преследовавших его норвежца Йоханнеса Бё и француза Мартена Фуркада.

Победитель спринтерской гонки и обладатель Большого хрустального глобуса разыграли 2-е и 3-е места уже на дистанции, где сильней оказался француз.

Победа в пасьюте позволила Шипулину за одну гонку до завершения этапа занять второе место в итоговом зачете Кубка мира. В активе россиянина 913 очков, у его ближайшего преследователя Бе - 808. Таким образом, норвежец уже не сумеет догнать российского биатлониста.

Также Шипулин с 392 баллами стал вторым в зачете гонок преследования.

Биатлон сегодня, мужчины, гонка преследования 18 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Осло-Хольменколлен, Норвегия Мужчины. Гонка преследования на 12,5 км

1. Антон Шипулин (Россия) — 32.11,9 (1).

2. Йоханнес Бё (Норвегия) +5,7 (2).

3. Мартен Фуркад (Франция) +21,6 (2).

4. Фредрик Линдстрём (Швеция) +44,7 (0).

5. Лукас Хофер (Италия) +55,5 (3).

6. Юлиан Эберхард (Австрия) +55,6 (3).

7. Симон Эдер (Австрия) +56,1 (3).

8. Онджрей Моравец (Чехия) +57,3 (2).

9. Евгений Гараничев (Россия) +1.03,7 (3).

10. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.19,9 (3)…

19. Алексей Волков (Россия) +2.19,8 (1)…

24. Антон Бабиков (Россия) +2.32,4 (3)…

36. Александр Логинов (Россия) +3.07,4 (5)…

51. Матвей Елисеев (Россия) +4.53,4 (6).