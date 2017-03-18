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"Локомотив" - "Спартак": прогноз на матч 18.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 18.03.17 16:58 "Локомотив" - "Спартак": прогноз на матч 18.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Локомотив" - "Спартак" 18 марта 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

18 марта 2017 года в рамках 20-го тура РФПЛ состоится столичное дерби между "Локомотивом" и "Спартаком". Начало в 16:30 мск.

"Локомотив" - "Спартак" 18 марта 2017:  смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Локомотив" - "Спартак" 18 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала.

"Локомотив" - "Спартак" 18 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Локомотив" - "Спартак" 18 марта 2017: перед матчем 20-го тура РФПЛ

"Локомотив" подходит к 20-му туру Чемпионата России на десятом месте в турнирной таблице с 26 очками в активе. Ранее железнодорожники победили "Терек" (2:0) и "Крылья Советов" (3:0), однако не смогли ужшкммт справиться с натиском "Краснодара" (1:2).

"Спартак" является недосягаемым лидером первенства: за предыдущие туры клуб набрал 44 очка, оторвавшись от ближайшего преследователя сразу на восемь баллов. В предыдущих матчах клуб победил "Рубин" (2:1), сыграл вничью с "Краснодаром" (2:2) и с минимальным счетом переиграл "Анжи" (1:0).

До этого клубы встречались в шестом туре РФПЛ. Тот матч закончился победой "красно-белых" - 1:0.

"Спартак" - "Локомотив" 1:0 ВИДЕО голов

"Локомотив" - "Спартак" 18 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики портала Букмекеры.рф считают, что в этой игре победитель выявлен не будет и она завершится малорезультативной ничьей при наиболее вероятном счете 0:0.

В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). А ничья 0:0, как и победа одной из команд 1:0, выставлена в линии конторы с котировкой 8.00.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Локомотив — Спартак: победа Локомотива — 2.85, ничья — 3.40, победа Спартака — 2.67.
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