Биатлон сегодня, пасьют, женщины, результат 18.03.2017: "золото" - снова у финки Лаукканен (ВИДЕО)

18 марта 2017 на 9-м этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменхоллене финская биатлонистка Мари Лакканен завоевала второе "золото" подряд, на этот раз в женской гонке преследования.

Биатлон, КМ, гонка преследования сегодня, результаты у женщин 18 марта 2017: "золото" - снова у финки Лауканнен

18 марта 2017 года в норвежском Холменколлене в рамках проходящего там девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась женская гонка преследования.

Финская биатлонистка Мари Лаукканен, стартовавшая с первого места после вчерашней неожиданной победы в спринте, не упустила шанс завоевать и вторую "золотую" медаль.

"Серебро" досталось чешке Габриэле Коукаловой.

И замкнула тройку сильнейших француженка Жюстен Браза.

Российские спортсменки не смогли в очередной раз составить конкуренцию сильнейшим биатлонисткам ужшкммт планеты. Ирина Старых, стартовавшая 15-й, допустила аж 5(!) промахов и в итоге распрощалась с надеждами на медаль.

Лучшая из россиянок - Дарья Виролайнен с тремя промахами заняла 23-е место

Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования 18 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО