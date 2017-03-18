 
TOP 10

1 Отказ Трампа подать руку Меркель "взорвал" соцсети

2 Бывший топ-менеджер "Роскосмоса" Евдокимов с колотыми ранениями найден мертвым в СИЗО

3 Пенсионер из Техаса нашел на Марсе пивную бутылку (ФОТО)

4 В соцсетях высмеяли взгляд Меркель на Иванку Трамп (ФОТО)

5 Диане Шурыгиной предложили миллион за съемки в клипе

6 Финка Лаукканен завоевала "золото" в пасьюте на этапе КМ (ВИДЕО)

7 В СМИ попало ФОТО совместного отдыха принца Гарри и Меган Маркл

8 Ученые рассказали, когда инопланетяне выйдут на контакт

9 Минюст назвал размер "разумной" компенсации за пытки

10 Пэрис Хилтон произвела фурор в Instagram полностью обнаженным ФОТО

Новости наших партнеров

Биатлон сегодня, пасьют, женщины, результат 18.03.2017: "золото" - снова у финки Лаукканен (ВИДЕО)

Опубликовано 18.03.17 15:15 Биатлон сегодня, пасьют, женщины, результат 18.03.2017: "золото" - снова у финки Лаукканен (ВИДЕО)

18 марта 2017 на 9-м этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменхоллене финская биатлонистка Мари Лакканен завоевала второе "золото" подряд, на этот раз в женской гонке преследования.

Биатлон, КМ, гонка преследования сегодня, результаты у женщин 18 марта 2017: "золото" - снова у финки Лауканнен

18 марта 2017 года в норвежском Холменколлене в рамках проходящего там девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась женская гонка преследования.

Финская биатлонистка Мари Лаукканен, стартовавшая с первого места после вчерашней неожиданной победы в спринте, не упустила шанс завоевать и вторую "золотую" медаль.

"Серебро" досталось чешке Габриэле Коукаловой.

И замкнула тройку сильнейших француженка Жюстен Браза.

Российские спортсменки не смогли в очередной раз составить конкуренцию сильнейшим биатлонисткам ужшкммт планеты. Ирина Старых, стартовавшая 15-й, допустила аж 5(!) промахов и в итоге распрощалась с надеждами на медаль.

Лучшая из россиянок - Дарья Виролайнен с тремя промахами заняла 23-е место

Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования 18 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

В спринте на 9-м этапе КМ по биатлону победила финка Лауканнен (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга