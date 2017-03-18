Биатлон сегодня, пасьют, женщины, результат 18.03.2017: "золото" - снова у финки Лаукканен (ВИДЕО)
Опубликовано 18.03.17 15:15
18 марта 2017 на 9-м этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменхоллене финская биатлонистка Мари Лакканен завоевала второе "золото" подряд, на этот раз в женской гонке преследования.
Биатлон, КМ, гонка преследования сегодня, результаты у женщин 18 марта 2017: "золото" - снова у финки Лауканнен
18 марта 2017 года в норвежском Холменколлене в рамках проходящего там девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась женская гонка преследования.
Финская биатлонистка Мари Лаукканен, стартовавшая с первого места после вчерашней неожиданной победы в спринте, не упустила шанс завоевать и вторую "золотую" медаль.
"Серебро" досталось чешке Габриэле Коукаловой.
И замкнула тройку сильнейших француженка Жюстен Браза.
Российские спортсменки не смогли в очередной раз составить конкуренцию сильнейшим биатлонисткам ужшкммт планеты. Ирина Старых, стартовавшая 15-й, допустила аж 5(!) промахов и в итоге распрощалась с надеждами на медаль.
Лучшая из россиянок - Дарья Виролайнен с тремя промахами заняла 23-е место
Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования 18 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО