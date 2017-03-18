"Локомотив" - "Спартак": прогноз на матч 18.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Локомотив" - "Спартак" 18 марта 2017, прогноз, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

18 марта 2017 года в рамках 20-го тура РФПЛ состоится центральный матч - столичное дерби между "Локомотивом" и "Спартаком". Начало поединка в 16:30 мск.

"Локомотив" - "Спартак" 18 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Локомотив" - "Спартак" 18 марта 2017 покажет телеканал "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало трансляции в 16:30

"Локомотив" - "Спартак" 18 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Локомотив" - "Спартак" 18 марта 2017: перед матчем 20-го тура РФПЛ

Предстоящее столичное дерби, в каком бы состоянии не находились команды, всегда ужшкммт носит принципиальный характер. "Локомотив" к 20-му туру чемпионата России имеет в своем активе 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Ранее железнодорожники победили "Терек" (2:0) и "Крылья Советов" (3:0), однако уступили "Краснодару" (1:2).

"Спартак" сейчас является недосягаемым лидером первенства: с 44 очками "красно-белые" оторавались от ближайшего преследователя сразу на 8 баллов. Подопечные Карреры по-прежнему не знают поражения. В предыдущих матчах "Спаратак" победил "Рубин" (2:1), сыграл вничью с "Краснодаром" (2:2) и с минимальным счетом взял вверх над "Анжи" (1:0).

До этого клубы встречались в шестом туре РФПЛ. Тот матч закончился победой "красно-белых" - 1:0.

"Спартак" - "Локомотив" 1:0 ВИДЕО голов

Как отмечает Чемпионат.com, в истории РФПЛ, то есть с 2002 года, «Локомотив» обыгрывал «Спартак» чаще: 13 побед «железнодорожников» против 10 спартаковцев. Ещё восемь раз дерби заканчивалось вничью.

В этом сезоне «Локомотив» впервые проиграл именно в матче со «Спартаком». Тогда всё решил единственный гол Ивелина Попова — болгарин точно пробил головой в угол после навеса Квинси Промеса.

Издание отмечает любопытную статистику. Зимой сменивший «Локо» на «Спартак» Александр Самедов проиграл все первые матчи против бывших команд. Так, в 2006-м команда «железнодорожника» Самедова была обыграна «Спартаком» — 2:1, а в 2012-м — «Динамо» со счётом 3:2. В 2008 году полузащитник в составе «Москвы» проиграл «Локомотиву» — 0:3.

Зато против бывшей команды отлично себя чувствует новичок «Локомотива» Ари. После ухода из «Спартака» бразилец шесть раз забивал красно-белым, в марте 2014-го сделал хет-трик в ворота Диканя. 16 марта на пресс-конференции перед матчем Ари появился в кепке «AriGoool» и признался, что ему будет особенно приятно забить «Спартаку» снова.

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего дерби.

«Локомотиву» будет сложно дать бой, но надеюсь на положительный исход для него. «Спартак» сейчас на ходу, а «железнодорожники» после «Краснодара» не в лучшей форме. Но за счёт того, что это дерби, ребята хорошо настроятся и смогут дать бой «Спартаку». Буду надеяться на хороший исход для «Локомотива», но на бумаге шансов мало. Правда, футбол тем и замечателен, что на бумаге всё может быть решено, а на футбольном поле всё может быть иначе. Я бы поставил на боевую ничью – 1:1, 2:2», – цитирует Булыкина Чемпионат.

"Локомотив" - "Спартак" 18 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Спартак" фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу "красно-белых" принимаются в среднем с коэффициентом 2,7, на ничью - 3,2, на успех "Локомотива" - 2,7.