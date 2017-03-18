 
TOP 10

1 Отказ Трампа подать руку Меркель "взорвал" соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

2 Бывший топ-менеджер "Роскосмоса" Евдокимов с колотыми ранениями найден мертвым в СИЗО

3 Пенсионер из Техаса нашел на Марсе пивную бутылку (ФОТО)

4 В соцсетях высмеяли взгляд Меркель на Иванку Трамп (ФОТО)

5 Диане Шурыгиной предложили миллион за съемки в клипе

6 В СМИ попало ФОТО совместного отдыха принца Гарри и Меган Маркл

7 Обвиняемый во взломе Yahoo хакер из ФСБ оказался сотрудником «Ренессанса»

8 Ученые рассказали, когда инопланетяне выйдут на контакт

9 Минюст назвал размер "разумной" компенсации за пытки

10 Пэрис Хилтон произвела фурор в Instagram полностью обнаженным ФОТО

Новости наших партнеров

Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня 18.03.2017: турпоток в Египет возобновиться не раньше осени

Опубликовано 18.03.17 13:33 Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня 18.03.2017: турпоток в Египет возобновиться не раньше осени

Египет 2017, открытие для россиян, самые свежие новости сегодня: эксперты прогнозируют, что Египет для туристов из России откроют лишь в октябре 2017.

Когда откроют Египет для туристов 2017: новости сегодня 18 марта

Свежие новости для российских туристов на сегодня, 18 марта, неутешительны. Вопрос, когда откроют Египет для полетов до сих пор открыт, но эксперты прогнозируют, что нескоро. Скорее всего, отдых в Египте станет реальностью лишь в октябре 2017 года.

Из самых последних новостей можно выделить, что массовое возвращение туристов на курорты Египта может произойти не раньше ужшкммт сентября или октября 2017 года. В этом уверен бывший глава Союза туристических палат Египта и член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами Ильхами аз-Заят. На это указывает то, что у России повысились требования насчет мер безопасностей в отелях Египта. Между двумя странами ведутся переговоры – причем они не ограничиваются вопросом усиления досмотра в аэропортах, есть вопрос и с безопасностью в отелях. «Прогресс в этом направлении отсутствует», - отмечает эксперт.

Между тем, ранее поступала информация, что план работы по обеспечению безопасности в египетских аэропортах уже был выполнен более чем на 90%. Повышенный интерес к аэропортам понятен – именно там на лайнер Airbus A321, разбившийся над Синаем, пробрался террорист и оставил взрывное устройство. Именно после этой трагедии полеты в Египет из России были прерваны.

Кстати, туроператоры отмечают, что из-за закрытия перелетов в Египет повысился интерес к отдыху на Пхукете. В 2016 году российские туристы принесли Таиланду доход в 30 млрд бат, а это ни много ни мало, а около 848 млн долларов.

И хотя российские туристы уже заждались отдыха в Египте, но пока им открыты лишь курорты Таиланда и пр. Ведь вопрос безопасности является основополагающим, никто не хочет повторения трагедии.
Другие материалы по этой теме

СМИ: визы в Египет для россиян могут подорожать почти в 2,5 раза

СМИ: туры в Египет могут подешеветь на 30%

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга