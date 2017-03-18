Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня 18.03.2017: турпоток в Египет возобновиться не раньше осени

Египет 2017, открытие для россиян, самые свежие новости сегодня: эксперты прогнозируют, что Египет для туристов из России откроют лишь в октябре 2017.

Когда откроют Египет для туристов 2017: новости сегодня 18 марта

Свежие новости для российских туристов на сегодня, 18 марта, неутешительны. Вопрос, когда откроют Египет для полетов до сих пор открыт, но эксперты прогнозируют, что нескоро. Скорее всего, отдых в Египте станет реальностью лишь в октябре 2017 года.

Из самых последних новостей можно выделить, что массовое возвращение туристов на курорты Египта может произойти не раньше ужшкммт сентября или октября 2017 года. В этом уверен бывший глава Союза туристических палат Египта и член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами Ильхами аз-Заят. На это указывает то, что у России повысились требования насчет мер безопасностей в отелях Египта. Между двумя странами ведутся переговоры – причем они не ограничиваются вопросом усиления досмотра в аэропортах, есть вопрос и с безопасностью в отелях. «Прогресс в этом направлении отсутствует», - отмечает эксперт.

Между тем, ранее поступала информация, что план работы по обеспечению безопасности в египетских аэропортах уже был выполнен более чем на 90%. Повышенный интерес к аэропортам понятен – именно там на лайнер Airbus A321, разбившийся над Синаем, пробрался террорист и оставил взрывное устройство. Именно после этой трагедии полеты в Египет из России были прерваны.

Кстати, туроператоры отмечают, что из-за закрытия перелетов в Египет повысился интерес к отдыху на Пхукете. В 2016 году российские туристы принесли Таиланду доход в 30 млрд бат, а это ни много ни мало, а около 848 млн долларов.

И хотя российские туристы уже заждались отдыха в Египте, но пока им открыты лишь курорты Таиланда и пр. Ведь вопрос безопасности является основополагающим, никто не хочет повторения трагедии.