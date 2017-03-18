Биатлон сегодня, пасьют, мужчины: смотреть онлайн, где трансляция Кубка мира 2017 (ВИДЕО)

Биатлон: 18 марта 2017 в норвежском Хольменколлене на заключительном этапе Кубка мира 2016-2017 состоится мужская гонка преследования.

18 марта 2017 года в норвежском Холменколлене в рамках 9-го этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоится мужская гонка преследования на дистанции 12,5 км. Начало в 18:55 мск.

Биатлон, гонка преследования, мужчины 18.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию мужской гонки преследования по биатлону 18 марта 2017 покажет телеканал "Матч ТВ". Следить онлайн за ходом пасьюта также можно будет на сайте канала. Начало в 18:55 мск.

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По итогам спринтерской гонки первым на старт мужского пасьюта выйдет норвежец Йоханнес Бё, для которого победа накануне в спринте стала второй в нынешнем сезоне.

Через 13,6 секунды на дистанцию вслед за Бё уйдет лидер мирового биатлона Мартен Фуркад. Отметим, что в случае победы в гонке преследования Фуркад сравняется по числу золотых медалей за один сезон с легендарной шведской биатлонисткой Магдалены Форсберг - их у нее 14. Напомним, в активе француза на сегодняшний день 13 золотых медалей в сезоне 2016-2017.

И третьим на дистанцию уйдет наш Антон Шипулин, сумевший наконец прервать череду неудач в спринтерской гонке. Лидер российской сборной проявил накануне настоящие бойцовские качества, сумев опередить на финише австрийца Доминика Ландертингера всего на 0,2 секунды.

Шипулин стартует вслед за Фуркадом через 7,7 секунды.

Остальные российские биатлонисты стартуют в гонке преследования в следующем порядке: Евгений Гараничев - под номер 8 (+30,2), 30-м - Алексей Волков (+1.25,2), 38-м - Александр Логинов (+1.38,3), 42-м - Антон Бабиков (+1.44,9).

Еще один российский спортсмен, дебютант сборной Игорь Малиновский, к сожалению, не попал в пасьют, финишировав накануне в спринте только 86-м.

Ранее российские биатлонисты участвовали в гонке преследования на 8-м этапе КМ в Контиолахти. Лучшее время среди наших спортсменов показал Антон Шипулин, ставший 10-м.

Победу же тогда одержал немец Арнд Пайффер, австриец Симон Эдер завоевал "серебро", а Эмиль Свендсен взял "бронзу".

Биатлон, гонка преследования, мужчины ВИДЕО