Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: правительство пока не решило о повышении пенсии на 0,38%.

Индексация пенсий с 1 апреля 2017 года состоится, но в каком объеме она пройдет, еще неизвестно.

Повышение пенсий с 1 апреля 2017: решение об индексации пенсии пока не принято

Свежие новости о пенсии вызывают опасения у экспертов. Их также, как и обычных россиян, интересует, на сколько повысится пенсия, кому положена выплата и для каких категорий пенсионеров пройдет индексация пенсий.

Интересно, что Минтруд до сих пор ждет решения о дополнительной индексации страховых пенсий на 0,38% с 1 апреля 2017 года. Времени для этого ужшкммт остается немного, ведь для начала выплат надо сначала все пересчитать и рассчитать ее для более чем 30 млн пенсионеров в России. Проблема оказалась одна – в России более низкая, чем ожидалось ранее, инфляция за 2016 год: предусмотрено повышение на 5,8%, а состоялось только на 5,4% (уровень инфляции 2016 года).

В целом индексация страховых пенсий в России отстает от инфляции с начала 2016 года – в прошлом году власти из-за нехватки денег решили заморозить норму о повышении пенсий на полную инфляцию и проиндексировало их только на 4% (вместо 12,9%). Зато всем пенсионерам была выдана единовременная выплата по 5 тыс. рублей каждому в январе. В итоге пенсия в 2016 году снизилась, а индексация не покрыла этого.

Но и повышение на 0,38% пенсий особой радости не принесет. Ведь в среднем тогда пенсионеры получат 52 рубля. Тем не менее индексация пенсий с 1 апреля 2017 года должна помочь обычным гражданам – пенсии вырастут на сумму от 90 до 1200 рублей. Те, кто получает социальную пенсию, будут рады и 250 рублям. Социальная пенсия детей-инвалидов в результате индексации вырастет на 450 рублей, пенсия по инвалидности военнослужащих – на 440 рублей. В целом средний размер пенсий по всей стране станет равным 9000 рублей.