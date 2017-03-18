 
TOP 10

1 Отказ Трампа подать руку Меркель "взорвал" соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

2 Бывший топ-менеджер "Роскосмоса" Евдокимов с колотыми ранениями найден мертвым в СИЗО

3 Пенсионер из Техаса нашел на Марсе пивную бутылку (ФОТО)

4 В соцсетях высмеяли взгляд Меркель на Иванку Трамп (ФОТО)

5 Диане Шурыгиной предложили миллион за съемки в клипе

6 В СМИ попало ФОТО совместного отдыха принца Гарри и Меган Маркл

7 Обвиняемый во взломе Yahoo хакер из ФСБ оказался сотрудником «Ренессанса»

8 Ученые рассказали, когда инопланетяне выйдут на контакт

9 Минюст назвал размер "разумной" компенсации за пытки

10 Пэрис Хилтон произвела фурор в Instagram полностью обнаженным ФОТО

Новости наших партнеров

Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: правительство пока не решило о повышении пенсии на 0,38%.

Опубликовано 18.03.17 12:28 Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: правительство пока не решило о повышении пенсии на 0,38%.

Индексация пенсий с 1 апреля 2017 года состоится, но в каком объеме она пройдет, еще неизвестно.

Повышение пенсий с 1 апреля 2017: решение об индексации пенсии пока не принято

Свежие новости о пенсии вызывают опасения у экспертов. Их также, как и обычных россиян, интересует, на сколько повысится пенсия, кому положена выплата и для каких категорий пенсионеров пройдет индексация пенсий.

Интересно, что Минтруд до сих пор ждет решения о дополнительной индексации страховых пенсий на 0,38% с 1 апреля 2017 года. Времени для этого ужшкммт остается немного, ведь для начала выплат надо сначала все пересчитать и рассчитать ее для более чем 30 млн пенсионеров в России. Проблема оказалась одна – в России более низкая, чем ожидалось ранее, инфляция за 2016 год: предусмотрено повышение на 5,8%, а состоялось только на 5,4% (уровень инфляции 2016 года).

В целом индексация страховых пенсий в России отстает от инфляции с начала 2016 года – в прошлом году власти из-за нехватки денег решили заморозить норму о повышении пенсий на полную инфляцию и проиндексировало их только на 4% (вместо 12,9%). Зато всем пенсионерам была выдана единовременная выплата по 5 тыс. рублей каждому в январе. В итоге пенсия в 2016 году снизилась, а индексация не покрыла этого.

Но и повышение на 0,38% пенсий особой радости не принесет. Ведь в среднем тогда пенсионеры получат 52 рубля. Тем не менее индексация пенсий с 1 апреля 2017 года должна помочь обычным гражданам – пенсии вырастут на сумму от 90 до 1200 рублей. Те, кто получает социальную пенсию, будут рады и 250 рублям. Социальная пенсия детей-инвалидов в результате индексации вырастет на 450 рублей, пенсия по инвалидности военнослужащих – на 440 рублей. В целом средний размер пенсий по всей стране станет равным 9000 рублей.
Другие материалы по этой теме

С 1 апреля 2017 года российским пенсионерам проиндексируют пенсию

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга