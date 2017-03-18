В соцсетях высмеяли приговор за мошенничество экс-лидеру "России молодой" (ФОТО)

Бывший лидер «России молодой» Мищенко получил 2,5 года за мошенничество, что вызвало бурю насмешек в соцсетях.

Новомосковский городской суд Тульской области в пятницу признал виновным в мошенничестве бывшего заместителя главы министерства внутренней политики и развития местного самоуправления региона Максима Мищенко, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного управления судебного департамента Ольга Дячук.

Мищенко отправится в колонию на 2,5 года, Ефимову дали условный срок - https://t.co/Wi4biuekIe pic.twitter.com/eZzHg1v782 — Тула Активная (@tulactive) 17 марта 2017 г.

По уголовному делу также проходит председатель общественной организации "Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии ужшкммт на Чернобыльской АЭС" Новомосковска Геннадий Ефимов. По материалам следствия и суда, с февраля по апрель 2015 года подсудимые, используя служебное положение, похитили из бюджета Тульской области 650 тыс. рублей.

Деньги были выделены для проведения мероприятий социальной поддержки чернобыльцев и их родственников и перечислены министерством труда и социальной защиты населения Тульской области на счет возглавляемой одним из подсудимых общественной организации.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Приговором суда М.Мищенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

Его сообщника, проходящего по делу председателя Союза защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Геннадия Ефимова, осудили на 1,5 года лишения свободы.

Удивительная судьба у Мищенко: всю юность кричать про живущую на гранты оппозицию и сесть в тюрьму за воровство из бюджета Тульской области. — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 17 марта 2017 г.

Пользователи Сети незамедлительно вспомнили все должности 39-летнего политика: он был и лидером «России молодой», и членом Общественной палаты, и заместителем министра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области. Затем Мищенко поступил на военную службу по контракту в полк Связи ВДВ. Закончилась так стремительно начинающаяся карьера молодого политика тюремным сроком, пишет "Ридус".

Мищенко, призывавший защищать ветеранов войны от "непатриотичных СМИ", признан виновным в воровстве денег у ветеранов-чернобыльцев.

О.к. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 17 марта 2017 г.

Не обошлось и без откровенной иронии и фотожаб.