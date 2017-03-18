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В соцсетях высмеяли приговор за мошенничество экс-лидеру "России молодой" (ФОТО)

Опубликовано 18.03.17 12:26 В соцсетях высмеяли приговор за мошенничество экс-лидеру "России молодой" (ФОТО)

Бывший лидер «России молодой» Мищенко получил 2,5 года за мошенничество, что вызвало бурю насмешек в соцсетях.

Новомосковский городской суд Тульской области в пятницу признал виновным в мошенничестве бывшего заместителя главы министерства внутренней политики и развития местного самоуправления региона Максима Мищенко, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного управления судебного департамента Ольга Дячук.

По уголовному делу также проходит председатель общественной организации "Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии ужшкммт на Чернобыльской АЭС" Новомосковска Геннадий Ефимов. По материалам следствия и суда, с февраля по апрель 2015 года подсудимые, используя служебное положение, похитили из бюджета Тульской области 650 тыс. рублей.

Деньги были выделены для проведения мероприятий социальной поддержки чернобыльцев и их родственников и перечислены министерством труда и социальной защиты населения Тульской области на счет возглавляемой одним из подсудимых общественной организации.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Приговором суда М.Мищенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

Его сообщника, проходящего по делу председателя Союза защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Геннадия Ефимова, осудили на 1,5 года лишения свободы.

 

Пользователи Сети незамедлительно вспомнили все должности 39-летнего политика: он был и лидером «России молодой», и членом Общественной палаты, и заместителем министра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области. Затем Мищенко поступил на военную службу по контракту в полк Связи ВДВ. Закончилась так стремительно начинающаяся карьера молодого политика тюремным сроком, пишет "Ридус".

Не обошлось и без откровенной иронии и фотожаб.
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