По версии американского Минюста, Сущин в течение 2015 и 2016 годов взламывал почтовые ящики высокопоставленных сотрудников инвестиционного банка.

Обвиняемый ФБР во взломе Yahoo! сотрудник ФСБ Игорь Сущин работал в структурах инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» миллиардера Михаила Прохорова. По данным правоохранительных органов США, Игорь Сущин в течение 2015 и 2016 годов взламывал почтовые ящики высокопоставленных сотрудников этого инвестбанка, включая членов совета директоров. На следующий день после появления информации от ФБР он был уволен из группы «Ренессанс Капитал», пишет "Коммерсантъ".

О том, что Игорь Сущин в течение нескольких лет работал в структуре «Ренессанс Капитала» и занимал там должность руководителя управления безопасности, рассказал ужшкммт источник издания на рынке информационной безопасности. В пресс-службе «Ренессанс Капитала» подтвердили, что Игорь Сущин являлся сотрудником ООО «Ренессанс Брокер», но 16 марта 2017 года компания прекратила с ним трудовые отношения.

За день до увольнения Министерство юстиции США сообщило о выдвижении обвинений в отношении четырех граждан, среди которых двое сотрудников ФСБ, в компьютерном взломе и экономическом шпионаже. Офицеров Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина, а также хакеров Алексея Белана и Карима Баратова обвинили во взломе Yahoo! и краже данных 500 млн почтовых ящиков. Всех четверо фигурантов якобы были причастны к 47 преступным эпизодам, суммарное наказание по которым составляет несколько десятков лет.

«Ренессанс Капитал» входит в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Среди других активов ОНЭКСИМа — компании в горно-металлургической отрасли UC Rusal и «Уралкалий», страховая компания «Согласие», «Квадра» в сфере энергетики, медиахолдинг РБК и др.