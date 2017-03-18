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В соцсетях высмеяли взгляд Меркель на Иванку Трамп (ФОТО)

Опубликовано 18.03.17 11:20 В соцсетях высмеяли взгляд Меркель на Иванку Трамп (ФОТО)

Фото с Меркель, пронзающей взглядом Иванку Трамп, насмешило блогеров.

В соцсетях шутят над тем, как Ангела Меркель посмотрела на Иванку Трамп. Пользователи расценили взгляд канцлера ФРГ, как неодобрительный, передает РЕН-ТВ.

"В рамках дискуссий за круглым столом между германскими и американскими бизнес-лидерами звезда реалити-шоу, бизнесвумен и продавец ювелирных изделий сидела рядом с канцлером, у которого есть ученая степень по химии и который свободно говорит по-русски. Twitter достаточно быстро нашел общую тему в фото, которые ужшкммт появились после встречи", — пишет корреспондент Mashable Тим Честер.

Журналист предположил, что Меркель осталась недовольна тем, что дочка Трампа присутствует на встрече столь высокого уровня. И многие пользователи соцсетей с ним солидарны.

"Меркель: что, черт возьми, она здесь делает?" – написал один из интернет-пользователь.

​"Теперь мы знаем, как на тебя смотрит Меркель, когда хочет спросить: "А что ты делаешь на этой встрече?" — пошутил один из интернет-пользователей.

Комментаторы сошлись во мнении: Ангела Меркель явно считала, что Иванка Трамп является лишней на встрече такого высокого уровня. При этом сама Иванка написала в Twitter, что для нее было большой честью присоединиться к этой встрече.
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