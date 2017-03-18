Пенсионер из Техаса нашел на Марсе пивную бутылку (ФОТО)

Настоящий бум среди пользователей вызвала найденная на Красной планете бутылка пива.

Канадский музыкант и «охотник за аномалиями» Томас Миллер разглядел на снимках, сделанных марсоходом, нечто весьма напоминающую пивную бутылку, сообщает ФАН со ссылкой на Daily Mail.

По словам Миллера, находка, конечно, несколько отличается дизайном от привычных нам бутылок, но вполне узнаваема. 64-летнему жителю Техаса удалось разглядеть даже этикетку, выполненную в красном, зеленом и белом цветах, и пробку. Миллер признал, что нет никакого способа достоверно узнать, действительно ли это ужшкммт бутылка пива, и условился, что будет просто называть так таинственный объект.

«Если когда-нибудь мы посетим их планету, было бы неплохо подумать, что мы могли бы сесть и выпить с ними пива. Я думаю, что это доказательство нынешнего обитания на Марсе», — считает Миллер.

Уфолог Найджел Уотсон прокомментировал заявление Миллера и выразил свое мнение по этому вопросу. Он отметил, что такие аномалии можно обнаружить на тысячах снимков марсианской поверхности. Это происходит по разным причинам – игры света, меняющихся ракурсов и так далее. Он считает, что и наш мозг может сыграть здесь злую шутку, анализируя информацию таким образом, что человек видит то, что он желает видеть, пишет OAnews.