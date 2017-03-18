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Россияне купили элитное жилье в небоскребах Трампа на $100 млн

Опубликовано 18.03.17 10:25 Россияне купили элитное жилье в небоскребах Трампа на $100 млн

Фамилии покупателей не разглашаются, однако в этом списке есть известные бизнесмены.

Бизнесмены из России приобрели элитное жилье в небоскребе Трампа в комплексе во Флориде на сумму более $98,4 млн, сообщает "Звезда" со ссылкой на Reuters. По данным агентства, всего квартиры и офисы в этом здании приобрели около 63 россиян.

Элитный жилой комплекс принадлежащий компании президента США Дональда Трампа, включает разные виды собственности. Всего таких небоскребов во Флориде семь.

По данным агентства, предприниматели, скупающие жилье в небоскребах, имеют российское гражданство или живут ужшкммт на территории России. В этот список не вошли те, кто помимо российского гражданства имеет еще какое-либо.

Среди покупателей недвижимости – в том числе бывший член руководства «Спецстроя» Александр Юзвик, основатель петербургского банка «Викинг» Алексей Устаев и сооснователь конгломерата «Абсолют» с интересами в банковской отрасли, недвижимости и электронике Андрей Трусков, уточняет RNS.

Оценка числа российских покупателей кондоминиумов в башнях Трампа может быть консервативной – как минимум 703 из 2044 апартаментов принадлежат разнообразным LLC (limited liability companies, общества с ограниченной ответственностью), которые с легкостью скрывают подлинных собственников. Гражданство многих покупателей не может быть определено, а русские американцы, не использующие российские адрес или паспорт при покупках, не были учтены в итоговой цифре.

Расследование агентства не обнаружило никаких незаконных действий Трампа или его компании, но вызвало новые призывы к большей прозрачности источников доходов президента.
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