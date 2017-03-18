Биатлон сегодня, гонка преследования, женщины 18.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 18 марта в норвежском Холменхоллене в рамках 9-го этапа КМ пройдет женская гонка преследования.

18 марта 2017 года в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в норвежском Холменколлене состоится женская гонка преследования на дистанции 10 км . Начало гонки в 14:45 мск.

Биатлон, спринт, женщины 18.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию женской гонки преследования по биатлону 18 марта 2017 можно будет смотреть на телеканале "Матч ТВ", а следить за ходом пасьюта онлайн можно будет на сайте канала. Начало ужшкммт в 14:35 мск.

Биатлон сегодня, гонка преследования, женщины. Смотреть онлайн 18.03.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, гонка преследования, женщины: перед гонкой 18 марта 2017

На старт гонки преследования спортсменки выйдут в соотвествии с результатами спринтерской гонки, состоявшейся накануне. Напомним, победу в спринте неожиданно для всех праздновала финская биатлонистка Мари Лауканнен. Она и будет стартовать под номером 1.

Второй на дистанцию уйдет серебряная призерка спринтерской гонки француженка Жюстин Бреза, а сразу следом за ней ее соотечественница Анаис Бескон.

Что касается россиянок, то первой из них на дистанцию под номером 15 уйдет Ирина Старых. Отставание от Лауканнен при этом составит 1.20,5 мин.

30-й стартует Виктория Сливко (+1.52,9). У Дарьи Виролайнен - 36-й стартовый номер (+2.04,6). Ирина Услугина уйдет на дистанцию под номером 39 (+2.08,3). Сразу следом за ней стартует Татьяна Акимова - ее номер 40 (+2.09,4). И последней на дистанцию под номером 60 уйдет дебютантка сборной Евгения Мошкова (+2,41,0).

Еще однна дебютантка сборной Валерия Васнецова, финишировавшая в спринте только 79-й, в пасьют не попала.

Отметим, что лидер мирового биатлона Лаура Дальмайер старртует с непривычнного для себя 31-го места.

Ранее россиянки участвовали в гонке преследования на предыдущем этапе КМ в Контиолахти. Лучшее время среди наших соотечественниц показала тогда Дарья Виролайнен, пришедшая к финишу 17-й.

Победительницей гонки стала немка Лаура Дальмайер, француженка Мари Дорен-Абер завоевала "серебро", а Лиза Виттоцци из Италии взяла "бронзу".

Биатлон, гонка преследования, женщины ВИДЕО