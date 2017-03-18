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Биатлон сегодня, пасьют, мужчины 18.03.2017: смотреть онлайн трансляцию КМ 2017 (ВИДЕО)

Опубликовано 18.03.17 00:30 Биатлон сегодня, пасьют, мужчины 18.03.2017: смотреть онлайн трансляцию КМ 2017 (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017, 8 этап: 18 марта 2017 состоится мужской пасьют.

В рамках проходящего в эти дни в норвежском Холменколлене девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоится мужская гонка преследования на 12,5 километров. Состязание пройдет 18 марта 2017 года и начнется в 17:00 мск.

Биатлон, гонка преследования, мужчины 18.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию мужского пасьюта 18 марта 2017 не покажут по федеральным каналам, однако на "Матч ТВ" можно посмотреть гонку в записи. Начало в 18:30 мск.

Биатлон сегодня, гонка преследования, мужчины 18.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, гонка преследования, мужчины: перед ужшкммт гонкой 18 марта 2017 

Как сообщал Topnews, накануне в спринтеской гонке победу праздновал норвежец Йоханнес Бё. Вторым к финишу пришел француз Мартен Фуркад. И "бронзу" завоевал российский биатлонист Антон Шипулин.

Ранее российские биатлонисты участвовали в гонке преследования на восьмом этапе КМ в Контиолахти. Лучшее время среди наших спортсменов показал Антон Шипулин, ставший 10-м.

Первое место тогда занял немец Арнд Пайффер, австриец Симон Эдер стал вторым, а Эмиль Свендсен взял "бронзу".

Биатлон, гонка преследования, мужчины ВИДЕО
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