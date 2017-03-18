Биатлон сегодня, Кубок мира 2017, пасьют, женщины 18.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 9 этап 18 марта продолжает женская гонка преследования.

18 марта 2017 года в норвежском Холменколлене состоится женская гонка преследования по биатлону на 10 км в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017. Начало в 14:45 мск.

Биатлон, спринт, женщины 18.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире транляцию женской гонки преследования по биатлону 18 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом пасьюта онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 14:35 мск.

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Биатлон сегодня, КМ, спринт, женщины: перед гонкой 18 марта 2017

Ранее россиянки участвовали в гонке преследования на предыдущем этапе КМ в Контиолахти. Лучшее время среди наших соотечественниц показала тогда Дарья Виролайнен, пришедшая к финишу 17-й.

Победительницей гонки стала немка Лаура Дальмайер, француженка Мари Дорен-Абер завоевала "серебро", а Лиза Виттоцци из Италии взяла "бронзу".

Биатлон, гонка преследования, женщины ВИДЕО