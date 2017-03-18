"Холостяк", 5 сезон: Илья Глинников рассказал о своих предпочтениях (ВИДЕО)

"Холостяк" 2017 Илья Глинников: герой шоу "Холостяк", 5 сезон, откровенно рассказал о том, какой он видит свою будущую избранницу.

"Холостяк", 5 сезон: Илья Глинников рассказал о своей будущей избраннице

Герой нового, пятого, сезона шоу "Холостяк" на канале ТНТ откровенно рассказал журналистам Weacom о том, какой он видит свою будущую избранницу, а также о том, как он представляет свою семейную жизнь.

По словам звезды "Интернов", сначала шоу "Холостяк" его ужаснуло, а не привлекло, и Илья трижды отказывал продюсерам проекта, когда ему предлагали в нем поучаствовать.

"Агент уговорила меня поговорить с продюсерами, прежде ужшкммт чем отказываться. Когда я приехал на переговоры первое, что я спросил: "А чему учит ваше шоу? Чем оно будет полезно и что оно несет?" Мне ответили: "Надежду на то, что у нас в стране остались достойные девушки и мужчины". Получается, я буду защищать и представлять титул всех мужчин среди 25 прекрасных нимф. Задача не из простых! Но раз уж проект преследует такие благие цели, то я решил попробовать", - поведал герой пятого сезона шоу "Холостяк".

Свое участие в этом проекте он назвал "самым суровым испытанием в своей жизни".

"Не знаю, как всё будет, но если благодаря шоу в моей личной жизни произойдут изменения, я стану самым счастливым человеком на свете", - добавил Илья.

Отвечая на вопрос о том, что он ценит в женщинах, и какими качествами должна обладать его избранница, Илья сказал: "У моей женщины главными ценностями должны быть семья и дети. И мне нужна та, которая сможет со мной как первым классом ехать, так и в тамбуре спать. Потому что в жизни бывают разные ситуации — сегодня мы на гребне волны, а завтра всемирный потоп. Должны быть и в горести, и в счастье вместе. И, конечно, мне нужна женщина, с которой я смогу доехать до последней станции".

При этом семья, по его словам, должна быть "большой, крепкой и нерушимой".

"Жить вдали от социума с кучей еды и кинотеатром под открытым небом", - сказал актер.

"Холостяк", 5 сезон. Смотреть онлайн. ВИДЕО первого свидания