Курс доллара на сегодня, 18 марта 2017: эксперты дали прогноз по курсу доллара на следующую неделю

Курс валют на сегодня, 18 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 18 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро на сегодня опустился на 12 копеек по сравнению с показателем четверга и составил 62,37 рубля, курс доллара на 18 марта 2017 был понижен решением регулятора на 31 копейку - до 57,93 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 22,3 копейки и составила 59,93 рубля.

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Директор аналитического ужшкммт департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин констатирует, что в последнее время курс рубля демонстрирует все больший разрыв с динамикой цен на нефть. Так, стоимость мерной бочки Brent опустилась ниже отметки 52 доллара, а пара доллар-рубль все еще не может преодолеть уровень 58, что вызвано отчасти слабостью доллара на валютном рынке,

Следующая торговая неделя ознаменуется объявлением решения ЦБ РФ по ключевой ставке. По мнению аналитика, у регулятора появляется все больше поводов для ее снижения.

Это и низкий уровень инфляции, и выглядящий завышенным курс рубля.

"Снижение ставки ЦБ РФ с 10% до, скажем, 9%, фундаментально картины не изменит, но здесь сыграет роль психологический фактор: тем самым наш ЦБ продемонстрирует свою готовность не допустить возникновения спекулятивных "пузырей" на локальных рынках", - цитирует Диргина "Российская Газета".

Он считает, что 24 марта Банк России не будет рисковать и для начала снизит ставку на 0,5% - до 9,5%.

"По совокупности факторов, на следующей неделе ожидаем восстановления пары USD/RUB в район 58,50-59 рублей, EUR/RUB может закрепиться выше 63 рублей", - подчеркнул эксперт.