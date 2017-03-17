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Главы ЛНР и ДНР пообещали провести референдум о присоединении Донбасса к России

Опубликовано 17.03.17 21:24 Главы ЛНР и ДНР пообещали провести референдум о присоединении Донбасса к России

По мнению Плотницкого, в случае проведения плебисцита его результаты будут такими же, как и в Крыму.

Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выступило за проведение референдума о присоединении Донбасса к России. Об этом сообщают РИА Новости. При этом в ДНР и ЛНР расценили решение президента Украины Петра Порошенко о прекращении транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса как признание независимости регионов.

"Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время. Ведь в самом начале ужшкммт стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав РФ, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался", - пояснил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Глава ЛНР также отметил, что "если такой референдум будет проведен, а он обязательно будет, то результаты будут такие же, как и в Крыму". 

"После того как президент Порошенко официально объявил на правительственном уровне блокаду, фактически он отказался от нас. Он должен был выйти и сказать перед своим народом и перед народами Донецкой и Луганской республик, что, извините, мы вас не считаем своими, вы нам не нужны, нам нужны только ваши территории. С этого момента, как только он это подписал, мы считаем, что это и есть фактически признание нашей независимости", - подчеркнул он. При этом глава ДНР Александр Захарченко, в свою очередь, добавил, что "блокаду объявляют только тому, кого признаешь".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что у Москвы нет письменных сценариев относительно возможности включения ДНР и ЛНР в состав России.
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