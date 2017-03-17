"Мое же мне привезли": Додон подарил Путину его же вино

По его словам президента Молдавии, вино, которое он привез в этот раз, это экземпляры из коллекции российского лидера.

Президент Молдавии Игорь Додон привез президенту России Владимиру Путину несколько десятков бутылок вина, передают РИА Новости.

"Я сегодня привез вам подарок. У вас есть своя коллекция в Криково еще с 2002-2003 года. Несколько десятков бутылок из вашей личной коллекции привез", — сказал Додон на вcтрече с президентом РФ.

В свою очередь Владимир Путин на неожиданный подарок ответил шуткой. "Моё же мне привезли", — заметил российский президент.

Стоит отметить, что деловая беседа в Кремле касалась ужшкммт очень чувствительных вопросов в отношениях двух стран. Президент России предложил обсудить проблемы урегулирования в Приднестровье. Также Путин предложил поговорить о сотрудничестве в экономике и напомнил, что в этом году Россия и Молдавия отмечают 25 лет начала дипломатических отношений.

Додон, в свою очередь, предложил обсудить "досадный случай дипломатического демарша правительства и парламента на прошлой неделе". Комментируя инцидент молдавский президент завил, что он "против таких демаршей".