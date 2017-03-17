Фрау Гитлер: Меркель в нацистской форме появилась на обложке журнала

Журналисты турецкого издания обвинили Меркель в настраивании Австрии и других европейских стран против Анкары.

Турецкая газета "Гюнеш" опубликовала на обложке одного из выпусков Ангелу Меркель, "нарядив" её в нацистскую униформу и добавив гитлеровские усы. Авторы издания назвали немецкого канцлера "Адольфом Гитлером в юбке".

Также, по данным "Интерфакса", журналисты издания обвинили Меркель в настраивании Австрии и других европейских стран против Анкары. "Германия, которая теперь открыта для террористических организаций, пытается настроить всю Европу против Турции", - говорится в статье, опубликованной в газете.

Однако, в Берлине подчеркнули, что не будут "реагировать на провокации" со стороны Анкары.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ужшкммт обвинил Германию в нацизме. Он резко раскритиковал немецкое правительство из-за запрета выступления главы Минюста Турции Бекира Боздага перед членами турецкой диаспоры.