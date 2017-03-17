Реформа ОСАГО лишит новые автомобили гарантии

Россияне рискуют потерять гарантию на автомобили у официальных дилеров из-за поправок в закон об ОСАГО.

Значительное ужесточение условий ОСАГО последует за одобрением нового закона об обязательном автостраховании, который поддержало правительство Российской Федерации, передают "Народные новости".

Новые правила прописывают отмену выплат со стороны страховой компании автовладельцу денежных сумм. Все автомобили будут проходить ремонт в сервисных центрах. При этом владельцы бюджетных авто имеют право выбирать сервис из списка, предоставленного страховой ужшкммт компанией.

Автомобили моложе двух лет будут ремонтироваться после аварий в сервисах официальных дилеров. Машины старше указанного возраста будут отправлены на независимое СТО, после вмешательств которого автомобиль в может потерять официальную гарантию.

Между тем срок гарантии большинства автопроизводителей гораздо больше, чем 2 года. Так, владельцам Kia, Geely, Lifan, Chery обещают обслуживание в течение 5 лет. Четыре года дают Audi и Rolls-Royse, три - у таких популярных автомобилей, как Lada, Toyota, Nissan и Hyunday.