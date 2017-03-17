Из банка "Развитие" перед банкротством похитили 3 млрд рублей

Банк "Развитие" предоставил необеспеченные кредиты на 3 млрд рублей.

Генпрокуратура России выявила, что из банка «Развитие» было похищено более 3 млрд руб. незадолго до банкротства, сообщается на сайте ведомства.

Как установила прокуратура, кредитная организация перед отзывом лицензии предоставила ряд крупных кредитов от 100 млн до 400 млн рублей заведомо неплатежеспособным гражданам.

«Несмотря на сложное финансовое состояние заемщиков, кредиты выдавались без обеспечения. Каждая сделка была одобрена и утверждена как кредитным ужшкммт комитетом, так и советом директоров банка. В итоге сумма предоставленных займов превысила 3 млрд рублей», — сказано в сообщении ведомства.

Как показала проверка, заемщикам денежные средства фактически не передавались. Совершенные банком сделки, учитывая их однотипность и сроки, имеют признаки «схемных», а задолженность по ним безнадежна к взысканию. Это привело к тому, что банк прекратил выплату денежных средств по вкладам и решениям суда. В декабре 2016 года финансовая организация признана банкротом.