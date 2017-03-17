Биатлон, спринт, женщины, результаты сегодня 17.03.2017: "золото" - у Лауканнен, россиянки - без медалей (ВИДЕО)

Биатлон: 17 марта 2017 на Кубке мира в норвежском Холменколлене состоялись женские спринтерские гонки. Российские биатлонистки вновь без медалей.

Биатлон, КМ, спринт сегодня, результаты у женщин 17 марта 2017: первое место - у финки Лауканнен

17 марта 2017 года в норвежском Холменколлене в рамках проходящего там девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся женский спринт.

Победу в гонке одеражала финская биатлонистка Мари Лаукканен.

Второе место завоевала француженка Жюстин Бреза, а замкнула тройку призёров её соотечественница Анаи Бескон.

Лучший российский результат показала Ирина Старых - она финишшировала 15-й.

Отметим, что неудачно сложилась гонка и для обладателя Хрустального глобуса нынешнего сезона немки Лауры Дальмайер, которая не ужшкммт смогла войти даже в 30-ку сильнейших.

Биатлон сегодня, женщины, спринт 17 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Осло-Хольменколлен, Норвегия Женщины. Спринт на 7,5 км

1. Мари Лаукканен (Финляндия) — 20.33,5 (0).

2. Жюстин Бреза (Франция) +7,9 (0).

3. Анаи Бескон (Франция) +23,1 (0).

4. Габриэла Коукалова (Чехия) +37,4 (1).

5. Вероника Виткова (Чехия) +41,4 (1).

6. Марте Олсбу (Норвегия) +51,0 (1).

7. Сюзан Данкли (США) +56,7 (2).

8. Тея Грегорин (Словения) +56,9 (1).

9. Федерика Санфилиппо (Италия) +58.2 (1).

10. Анна Фролина (Южная Корея) +1.06,9 (1)…

15. Ирина Старых (Россия) +1.20,5 (2)…

30. Виктория Сливко (Россия) +1.52.9 (1)…

36. Дарья Виролайнен (Россия) +2.04,6 (3)…

39. Ирина Услугина (Россия) +2.08,3 (1).

40. Татьяна Акимова (Россия) +2.09,4 (3)…

60. Евгения Мошкова (Россия) +2.41,0 (3)…

79. Валерия Васнецова (Россия) +3.26,5 (3).