Биатлон сегодня, КМ 2017, спринт, женщины: результаты 17.03.2017: победила финка Лауканнен (ВИДЕО)

Биатлон: 17 марта 2017 на Кубке мира в норвежском Холменколлене состоялись женские спринтерские гонки. Российские биатлонистки вновь без медалей.

Биатлон, КМ, спринт сегодня, результаты у женщин 17 марта 2017: "золото" - у финки Лауканнен, россиянки - без медалей

17 марта 2017 года в норвежском Холменколлене в рамках проходящего там девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся женский спринт.

Лучшее время из 104 участниц гонки неожиданно показала финская биатлонистка Мари Лауканнен еще ни разу не поднимавшаяся на подиум в нынешнем сезоне.

"Серебро" досталось француженке Жюстен Браза, а "бронзу" завоевала еще одна представительница Франции Анаис Бескон.

Российские биатлонистки уже традиционно не сумели побороться ужшкммт за подиум и снова не вошли даже в десятку сильнейших. Лучшая из наших спортсменок Ирина Старых показала 15-й результат.

«Работать на ноль можно было. Свои ошибки я прекрасно понимаю сейчас, можно было обойтись и без них. Почему в пасьюте я выступаю лучше, чем в спринте? В этом году ни один спринт не отработала на ноль, хотя очень хочется. Возможно, это чрезмерное желание как-то мне мешает», - призналась Старых в эфире телеканала "Матч ТВ".

Отметим, что неудачно сложилась гонка и для обладателя Хрустального глобуса нынешнего сезона немки Лауры Дальмайер, которая не смогла войти даже в 30-ку сильнейших.

Биатлон сегодня, женщины, спринт 17 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО