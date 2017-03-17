 
TOP 10

1 Госдеп США предупредил Киев о последствиях блокады Донбасса

2 "Спалили гриппозника": Сеть взорвало ФОТО заболевшего Медведева в горах

3 СМИ: фонд Людмилы Путной финансируется из бюджета Москвы (ФОТО)

4 Журналисты BBC чудом спаслись при извержении вулкана Этна (ФОТО, ВИДЕО)

5 СМИ узнали, что случится после смерти королевы Великобритании

6 Эксперт провел следственный эксперимент в доме, где изнасиловали Диану Шурыгину (ВИДЕО)

7 В спринте на 9-м этапе КМ по биатлону победила финка Лауканнен (ВИДЕО)

8 В Сингапуре мотоциклиста убило отвалившимся колесом грузовика (ВИДЕО)

9 Актриса Санди Картер шокировала непристойным нарядом (ФОТО, ВИДЕО)

10 Дарт Вейдер, Ургант: в Сети спародировали сорванное интервью корейского профессора (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Дарт Вейдер, Ургант: в Сети спародировали сорванное интервью корейского профессора (ВИДЕО)

Опубликовано 17.03.17 16:51 Дарт Вейдер, Ургант: в Сети спародировали сорванное интервью корейского профессора (ВИДЕО)

Эксперт Би-би-си о курьезе с детьми в прямом эфире: «Это было ужасно мило». Сорванное интервью просмотрели 85 млн раз.

"Комедией ошибок" назвал своё интервью телеканалу BBC профессор Роберт Келли в новом интервью для той же программы. Кадры того, как во время серьёзной беседы в прямом эфире по скайпу в комнату врываются маленькие дети эксперта, как писал Topnews, на прошлой неделе облетели весь мир. Видео стало вирусным. Его просмотрели более 85 млн раз.

Разговор шёл об импичменте в Южной Корее, и дети в него ужшкммт никак не вписывались, напоминает телеканал "Россия 24". Ещё интереснее было наблюдать за их эвакуацией. Профессор в итоге объяснил происходившее у него за спиной.

"Мы, конечно, много раз просмотрели эту запись. Вы знаете, в скайпе есть окошко, которое позволяет видеть себя. И когда вошла моя жена, я, конечно, это видел. А вы видели, как я пытался запихнуть дочь за спину. Дело в том, что в этой комнате, где я работаю, у детей лежат все игрушки, и они просто пришли за ними. Я думал, ну, через 30 секунд мы закончим интервью, и ладно. Но когда зашёл мой сын, я понял — всё, это конец. С этим я ничего не мог поделать. Я надеялся, ребята, что вы как-то сможете это отрезать", — признался Роберт Келли, профессор.

Он отметил, что, несмотря на всю неловкость и комичность ситуации, он «храбро пытался продолжить интервью», но когда в комнату забежал и его девятимесячный сын Джеймс, он понял, что «все кончено».

По словам профессора политологии и международных отношений, удивление и смущение от неловкой ситуации сменились чувствами любви и привязанности к сыну и дочери. «Это было ужасно мило. Я, как и все остальные, посмотрел это видео. Оно по-настоящему смешное», — цитирует его BFM.

Роберт Келли развеял и несколько мифов, которые родились в интернете. По словам профессора, женщина азиатской внешности, которая также попала в кадр и попыталась увести детей из комнаты — вовсе не няня, как полагали многие, а жена Чона Ким.

Тем временем любители этого ролика снимают пародии на него, по-разному обыгрывая происходящее в оригинале. 

Популярное новозеландское шоу Jono and Ben представило пародию с вечно занятой женщиной в главной роли. В отличие от оригинала, героиня не выгоняет ребёнка, а кормит его. После этого она успевает приготовить индейку, погладить рубашку, помочь мужу найти носок и даже обезвредить бомбу.

Появилась и английская версия, где азиатка-жена профессора, которую приняли за няню его детей, превратилась в араба.

Есть и индийская версия, полная домашнего насилия.

Видео стало настолько популярным, что его спародировал российский телеведущий Иван Ургант в одном из выпусков своего вечернего шоу.

Но последним хитом стала пародия, сделанная фанатами «Звёздных войн». Император пытается узнать мнение Дарта Вейдера о политике на Дальнем Рубеже республики, но им мешают дроиды R2-D2 и BB-8, ввалившиеся в комнату, а потом появляется принцесса Лея и неуклюже пытается их выпроводить.
Другие материалы по этой теме

Малахов и Шурыгина стали героями пародии на фильм «На 50 оттенков темнее» (ВИДЕО)

Пародия "Вечернего Урганта" на сцену из "Ла-ла-лэнд" в московской пробке стала хитом (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга