Дарт Вейдер, Ургант: в Сети спародировали сорванное интервью корейского профессора (ВИДЕО)

Эксперт Би-би-си о курьезе с детьми в прямом эфире: «Это было ужасно мило». Сорванное интервью просмотрели 85 млн раз.

"Комедией ошибок" назвал своё интервью телеканалу BBC профессор Роберт Келли в новом интервью для той же программы. Кадры того, как во время серьёзной беседы в прямом эфире по скайпу в комнату врываются маленькие дети эксперта, как писал Topnews, на прошлой неделе облетели весь мир. Видео стало вирусным. Его просмотрели более 85 млн раз.

Разговор шёл об импичменте в Южной Корее, и дети в него ужшкммт никак не вписывались, напоминает телеканал "Россия 24". Ещё интереснее было наблюдать за их эвакуацией. Профессор в итоге объяснил происходившее у него за спиной.

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"Мы, конечно, много раз просмотрели эту запись. Вы знаете, в скайпе есть окошко, которое позволяет видеть себя. И когда вошла моя жена, я, конечно, это видел. А вы видели, как я пытался запихнуть дочь за спину. Дело в том, что в этой комнате, где я работаю, у детей лежат все игрушки, и они просто пришли за ними. Я думал, ну, через 30 секунд мы закончим интервью, и ладно. Но когда зашёл мой сын, я понял — всё, это конец. С этим я ничего не мог поделать. Я надеялся, ребята, что вы как-то сможете это отрезать", — признался Роберт Келли, профессор.

Он отметил, что, несмотря на всю неловкость и комичность ситуации, он «храбро пытался продолжить интервью», но когда в комнату забежал и его девятимесячный сын Джеймс, он понял, что «все кончено».

По словам профессора политологии и международных отношений, удивление и смущение от неловкой ситуации сменились чувствами любви и привязанности к сыну и дочери. «Это было ужасно мило. Я, как и все остальные, посмотрел это видео. Оно по-настоящему смешное», — цитирует его BFM.

Роберт Келли развеял и несколько мифов, которые родились в интернете. По словам профессора, женщина азиатской внешности, которая также попала в кадр и попыталась увести детей из комнаты — вовсе не няня, как полагали многие, а жена Чона Ким.

Тем временем любители этого ролика снимают пародии на него, по-разному обыгрывая происходящее в оригинале.

Популярное новозеландское шоу Jono and Ben представило пародию с вечно занятой женщиной в главной роли. В отличие от оригинала, героиня не выгоняет ребёнка, а кормит его. После этого она успевает приготовить индейку, погладить рубашку, помочь мужу найти носок и даже обезвредить бомбу.

Появилась и английская версия, где азиатка-жена профессора, которую приняли за няню его детей, превратилась в араба.

Есть и индийская версия, полная домашнего насилия.

Видео стало настолько популярным, что его спародировал российский телеведущий Иван Ургант в одном из выпусков своего вечернего шоу.

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Но последним хитом стала пародия, сделанная фанатами «Звёздных войн». Император пытается узнать мнение Дарта Вейдера о политике на Дальнем Рубеже республики, но им мешают дроиды R2-D2 и BB-8, ввалившиеся в комнату, а потом появляется принцесса Лея и неуклюже пытается их выпроводить.