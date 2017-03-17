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Президент Федерации гимнастики США ушел в отставку из-за секс-скандала

Опубликовано 17.03.17 16:00 Президент Федерации гимнастики США ушел в отставку из-за секс-скандала

Президент Федерации гимнастики США Стив Пенни решил оставить занимаемый пост.

Президент Федерации гимнастики США Стив Пенни покинул свой пост из-за скандала, связанного с сексуальными домогательствами по отношению к спортсменкам, передает RT со ссылкой на Associated Press.

Причиной является дело бывшего врача сборной по гимнастике Лоуренса Нассара, обвиняемого в растлении десятков пациентов в период с 1996 по 2015 год. Против него выдвинуто около 80 обвинений в правонарушениях сексуального характера за последние 20 лет.

Нассар был арестован в декабре 2016 года в рамках федерального расследования о распространении ужшкммт детской порнографии.

НТВ приводит слова Тиффани Лопез, гимнастки: «Я чувствую себя виноватой не потому, что я сделала что-то не так, а потому что я промолчала, не предупредила, не защитила других молодых девушек от доктора Нассара. Когда я услышала о его аресте и обвинениях, я поняла, что должна рассказать свою историю».

Это дело может обернуться не только громкими отставками. Адвокат пострадавших Джон Мэнли призвал Национальный олимпийский комитет США лишить аккредитации всю федерацию гимнастики.

В начале марта в СМИ появилась информация о том, что 54 американских тренера по спортивной гимнастике подозреваются в сексуальном насилии над своими подопечными.
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