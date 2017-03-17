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В Черкесске разведенные супруги через суд решают судьбу замороженных эмбрионов

Опубликовано 17.03.17 15:40 В Черкесске разведенные супруги через суд решают судьбу замороженных эмбрионов

По мнению юристов, в будущем мужчине, возможно, придется платить алименты.

В Черкесске двое разведенных супругов пытаются в судебном порядке решить судьбу замороженных эмбрионов.

Как сообщает "Интерфакс", год назад пара прибегла к экстракорпоральному оплодотворению, но беременность не наступила. При этом было создано шесть эмбрионов/

По информации "Первого канала", после развода мужчина требует уничтожить все эмбрионы, тогда как его бывшая жена требует их оставить.

Независимые юристы ужшкммт полагают, что может дойти до выплаты алиментов.

"Учитывая, что отец ребенка известен, на него могут быть возложены обязанности по содержанию родившегося. Таков закон", - сказал руководитель столичного филиала Центра медицинского права Андрей Карпенко.

Пока что суд запретил утилизацию эмбрионов: они арестованы до окончательного решения по делу.
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