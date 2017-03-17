Биатлон сегодня, Кубок мира 2017, спринт, мужчины 17.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 9 этап 17 марта продолжает мужской спринт.

В норвежском Холменколлене в рамках стартовавшего там 17 марта 2017 года девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоится мужской спринт на 10 километров. Начало в 18:30 мск.

Биатлон, спринт, мужчины 17.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Прямую трансляцию спринта по биатлону у мужчин 17 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за гонкой онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 18:30 мск.

Биатлон сегодня, спринт, мужчины 17.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, спринт, мужчины: состав на гонку 17 марта 2017

Из россиян первым на ужшкммт старт выйдет Евгений Гараничев, получивший номер 4, у Максима Цветкова номер 23, Антон Бабиков уйдет на дистанцию 35-м, Матвей Елисеев - 49-м номером, а Антону Шипулину достался номер 106.

Ранее наши биатлонисты участвовали в спринте на предыдущем этапе Кубка мира в Контиолахти, и лучшее время среди россиян показал тогда Евгений Гараничев, пришедший к финишу 23-м.

Лидером прошлой гонки стал француз Мартен Фуркад, чех Ондржей Моравец взял серебняную медаль, а норвежец Эмиль Свендсен завоевал "бронзу".

К слову, победитель спринта на восьмом этапе КМ Мартен Фуркад не примет участие на Кубке мира в Норвегии, досрочно завоевав Хрустальный глобус. Лучший биатлонист планеты в связи с предстоящим рождением ребенка сейчас находится с супругой.

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