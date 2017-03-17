Биатлон сегодня, Кубок мира 2017, спринт, женщины 17.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 9 этап в норвежском Холменхоллене 17 марта продолжает женский спринт.

В норвежском Холменколлене 17 марта 2017 года открывается заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. Открывать программу соревнований предстоит женщинам, которые выступят в спринте. Начало гонки в 16:00 мск.

Биатлон, спринт, женщины 17.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию спринта по биатлону у женщин 17 марта 2017 покажет "Евроспорт", а следить за гонкой онлайн можно будет в Сети.

Биатлон сегодня, КМ, спринт, женщины: состав сборной России на гонку 17 марта 2017

В женском спринте по биатлону 17 марта 2017 первой среди россиянок ужшкммт на дистанцию уйдет Татьяна Акимова - стартовый номер 15, Дарья Виролайнен отправится на трассу 28-й, Ирина Старых — 33-й, Ирине Услугиной достался 45-й номер, Виктории Сливко — 60-й, Валерие Васнецовой — 65-й, а Екатерина Мошкова стартует под номером 100.

Ранее наши спортсменки участвовали в спринте на восьмом этапе Кубка мира 2016-2017 в финском Контиолахти. Лучшее время среди российских биатлонисток показала тогда Екатерина Шумилова, пришедшая к финишу только 23-й.

Победительницей той гонки сенсационно стала норвежка Тириль Экхоф, немка Лаура Дальмайер заняла второе место, а представительница Белоруссии Дарья Домрачева замкнула тройку лидеров.

Биатлон сегодня, спринт, женщины. Смотерть онлайн 17.03.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО