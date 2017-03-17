Никита Джигурда после развода с Анисиной поехал в ДНР и пропал

Представитель Джигурды заявила, что актер уехал в ДНР и пропал без вести.

Никита Джигурда сегодня не явился на судебное заседание по поводу бракоразводного процесса с Марией Анисиной. Представители шоумена рассказали Лайфу, что их клиент уже три дня не выходит на связь, уехав в ДНР.

"С Никитой Джигурдой мы не можем связаться уже третий день, он не выходит на связь и не поднимает телефон. Что с ним произошло, мы не ужшкммт знаем, но как раз три дня назад он поехал в ДНР", — рассказала адвокат Антонина Саврасова-Абрамова.

Сегодня в Красногорском городском суде Подмосковья рассматривалась жалоба на решение о разводе Никиты Джигурды и Марии Анисиной. Сам шоумен на заседании не присутствовал, и суд признал развод звёздной пары законным.

Телефон шоумена работает, но он не поднимает трубку и не отвечает на сообщения.

На днях глава провозглашённой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко лишил скандально известного актёра Никиту Джигурду паспорта ДНР. Захарченко объяснил, что документ шоумену был выдан по ошибке.