Материнский капитал в 2017 году, изменения свежие новости: Госдума разрешит покупать автомобили за счет маткапитала - СМИ

Маткапитал 2017, использование: соответствующий законопроект разработала группа депутатов.

Материнский капитал в 2017 году, изменения: средства маткапитала разрешат использовать для покупки автомобиля

Депутаты Госдумы РФ разработала законопроект, разрешающий направлять средства маткапитала на покупку нового автомобиля отечественного производства. Соответствующий документ, как ожидается, в ближайшее время будет внесен на рассмотрение палаты.

По словам экспертов, на сегодняшний день 47% россиян так и не смогли выбрать, на что потратить материнский капитал. Как полагают ужшкммт разработчики законопроекта, государству следует расширить перечень направлений поддержки семей с детьми.

Как пишет "РГ", потратить средства маткапитала на покупку машины смогут семьи, воспитывающие приемных детей, детей-инвалидов, многодетные семьи.

"Именно эти категории семей нуждаются в дополнительных мерах государственной поддержки больше других, и приобретение автомобиля позволит им существенно упростить процесс воспитания ребенка (детей)", - считают разработчики.

Согласно замыслу авторов, этот закон сможет "омолодить" отечественный авторынок, так как сейчас средний возраст автомобилей, которые продаются и ездят по дорогам, составляет 12 лет 7 месяцев.

"Обновление автомобильного парка окажет серьезное воздействие на снижение смертности, в том числе детской, в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшит экологическую ситуацию, будет способствовать развитию внутреннего туризма и повышению мобильности населения",- уверены парламентарии.

Купить на средства маткапитала можно будет только те марки автомобилей, которые собираются в России. Если гражданин возьмет кредит, то материнский маткапитал можно будет направить на погашение основного долга и процентов.

При этом продать автомобиль, приобретенный с помощью сертификата маткапитала можно будет не ранее, чем через три года эксплуатации. Такая мера, по замыслу депутатов, позволит свести к нулю возможность совершения мошеннических действий по обналичиванию средств.