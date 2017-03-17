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Эксперт провел следственный эксперимент в доме, где изнасиловали Диану Шурыгину (ВИДЕО)

Опубликовано 17.03.17 12:12 Эксперт провел следственный эксперимент в доме, где изнасиловали Диану Шурыгину (ВИДЕО)

Консультант правоохранительных органов арендовал коттедж, в котором проходила скандальная вечеринка.

Эксперт по лжи, консультант правоохранительных органов Илья Анищенко из Екатеринбурга решил провести следственный эксперимент в Ульяновске, где произошла громкая история с изнасилованием несовершеннолетней студентки колледжа Дианы Шурыгиной, о которой в последнее время говорит вся страна. Специально для своего эксперимента специалист снял тот самый коттедж, где прошла скандальная вечеринка.

Илья Анищенко занялся делом Дианы Шурыгиной из-за убеждения в том, что девушка ужшкммт врет. Посмотрев несколько выпусков "Пусть говорят" с ее участием, эксперт пришел к выводу о том, что студентка много чего не договаривает. В итоге специалист по психологическому профилю приехал на место преступления, а также пригласил для участия в эксперименте всю компанию, которая в тот день находилась в коттедже, за исключением самой Шурыгиной и отбывающего наказание в колонии Сергея Семенова.

"Все помещения в доме тесно расположены друг к другу. Любой громкий звук, крик отчетливо слышен во всех комнатах дома, даже при включенной музыке. Мы провели следственный эксперимент, который доказывает, что Диана Шурыгина придумала изнасилование — был обычный пьяный секс по обоюдному согласию. Девушка соврала из-за страха перед отцом, который ударил ее по губам, увидев сильно пьяной", - заявил Илья Анищенко .

Эксперт отмечает, что после Сергея Диана соблазнила еще одного парня: голую Шурыгину вместе с этим молодым человеком видели то в одной, то в другой комнате. Затем девушка продолжила как ни в чем не бывало пить водку в компании и не жаловалась никому на изнасилование.
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