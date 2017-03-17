Перебранка Киселева с пикетировшими здание ВГТРК НОДовцами стала хитом Рунета (ВИДЕО)

Активисты «Национально-освободительного движения» (НОД) вступили в прямую конфронтацию с телепропагандистом Дмитрием Киселевым.

Ведущий программы «Вести недели», гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев вступил в спор с представителями Национально-освободительного движения (НОД), пикетирующими здание ВГТРК, передает "Эхо Москвы".

Акция протеста, судя по выложенному в Интернет видео, прошла 14 марта. В ней приняли участие около десятка человек. Неизвестно, была ли она согласована с властями, но присутствовавшие представители полиции в происходящее не вмешивались. НОД требовал от ВГТРК оповестить россиян о концерте в честь годовщины присоединения Крыма, который пройдет 18 марта на Воробьевых горах, а также освободить в этот ужшкммт день эфир от непатриотичных передач.

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К митингующим вышел Киселев. Между ним и активисткой НОД завязалась перепалка.

«Я считаю, что вы — ряженые. Я считаю, что у вас просто каша в голове, честно говоря. Просто полная мешанина», — заявил журналист.

В ответ представительница НОД предложила Киселеву «поговорить о смыслах». «У нас сегодня спор смысловой: потребителя и создателя», — сказала она. После этого дискуссия переключилась на тему, продались ли российские СМИ Госдепу США или нет. «Может, вы ее (Родину. — Прим.) и продали, а может, и нет», — неоднозначно заявила женщина.

В итоге НОД возобновило пикет, а Киселев скрылся в здании ВГТРК.

Акция НОДа была посвящена празднованию присоединения Крыма: активисты требовали, чтобы в эфире была размещена реклама концерта, который пройдет на Воробьевых горах 18 марта, а также транслировались патриотические песни, уточняет "Дождь".

Конфликт между НОДом и Киселевым разгорелся еще в конце февраля. Представители движения обвинили ведущего в «трампомании», а также провели акции у здания «России сегодня», требуя у СМИ прекратить говорить о президенте США. После этого Киселев в эфире «России 1» раскритиковал активистов и их лидера, депутата Евгения Федорова, назвав их «бродячим цирком». После этого Федоров пригрозил, что НОД подаст на журналиста в суд.