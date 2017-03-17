YouTube ВИДЕО: комнатный цветок завял прямо во время интервью с политиком о "достойных кандидатах"

Подлинность опубликованного Ютуб ВИДЕО вызывает сомнение у ряда экспертов.

В Кирове местный журналист Владислав Крысов взял интервью у секретаря регионального отделения партии "Гражданская платформа" Михаила Шевелева. Во время беседы речь зашла о выборах губернатора и кандидатах от "Единой России", однако после съемок политическая информация отошла на второй план: главным объектом в кадре стал цветок.

Всего за 30 секунд стоявшее на заднем плане растение как будто бы стремительно увяло. Предположительно, цветок ужшкммт просто поник под собственным весом: его поставили в кадр незадолго до начала интервью.

"Поставили пустой угол закрыть. Пока настраивались, он стоял ровно, спустя минут пять после установки во время интервью цветок стоял, и на второй минуте интервью медленно пополз вниз. Я видел, но съёмки не остановил, оказалось, не зря, - рассказал Владислав Крысов TJ.

YouTube ВИДЕО: цветок поник во время интервью о выборах

Однако подлинность Ютуб ВИДЕО вызвала сомнения у ряда экспертов. К примеру, доктор биологических наук, ботаник Алексей Оскольский, являющийся научным сотрудником Ботанического института им. Комарова, считает запись монтажом.

"Не может. Видимо, сняли обычное увядание растения замедленной съёмкой и вмонтировали в ролик", - цитирует специалиста Medialeaks.