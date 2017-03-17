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Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы 2016-2017: смотреть онлайн 17 марта можно в Сети (ВИДЕО)

Опубликовано 17.03.17 11:13 Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы 2016-2017: смотреть онлайн 17 марта можно в Сети (ВИДЕО)

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы 2016-2017 17 марта пройдет в швейцарском Ньоне.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы 17 марта пройдет в Ньоне

17 марта 2017 года определятся четвертьфинальные пары Лиги Европы. Жеребьевка пройдет в штаб- квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в 15:00 мск. 

В прямом эфире жеребьевку 1/4 финала Лиги Европы 17 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за мероприятием онлайн можно будет на сайте канала.

Жеребьевка 1/4 Лиги Европы 2016-2017. Смотреть онлайн 17.03.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

Пары четвертьфиналистов будут определены слепым жребием без предварительного посева. Все шары поместят в одну чашу, и клубы из одной страны не будут ужшкммт разводиться.

В число восьми команд попали два представителя Бельгии - "Генк" и "Андерлехт", английский "Манчестер Юнайтед", испанская "Сельта", голландский "Аякс", "Шальке" (Германия), "Бешикташ" (Турция) и "Лион" (Франция).

Напомним, накануне оба российских клуба - "Краснодар" и "Ростов", проиграв ответные матчи "Сельте" и "манчестер Юнайтед" соответственно, не сумели пробиться в 1/4 финала турнира.

Поединки пройдут 13 и 20 апреля. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый поединок дома.

Финал Лиги Европы состоится 24 мая на "Френдс Арене" в Сольне, пригороде Стокгольма.
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