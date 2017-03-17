Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов 2016-2017: смотреть онлайн 17.03.2017, где трансляция (ВИДЕО)

17 марта 2017 в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов 2016-2017.

Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов 2016-2017 пройдет в Швейцарии

17 марта 2017 года в 14:00 мск состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Мероприятие пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Смотреть в прямом эфире трансляцию жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов можно будет в эфире "Матч ТВ" и на сайте канала. Начало в 14:00 мск.

Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов 2016-2017. Смотреть онлайн 17.03.2017. Прямая трансляция ВИДЕО

Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов 2016-2017

Во время жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов пары определятся слепым жребием без предварительного посева. Таким образом, все шары ужшкммт будут помещены в одну чашу, а клубы из одной страны не будут разводиться.

Ранее определились все четвертьфиналисты Лиги чемпиоров 2016-2017. Ими стали представители пяти сильнейших европейских чемпионатов: мадридский "Реал", каталонская "Барселона", "Лестер", "Ювентус" и "Бавария", а также "Атлетико", дортмундская "Боруссия" и "Монако".

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля 2017 года, а ответные пройдут 18 и 19 числа.