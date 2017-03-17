YouTube ВИДЕО и ФОТО непристойного наряда актрисы Санди Картер "взорвали" Сеть

На Ютуб ВИДЕО звезда предстала в сетчатом платье, никак не прикрывающем самые выдающиеся части тела.

Известная американская актриса и звезда телешоу Санди Картер шокировала поклонников откровенным образом, появившись на вечеринке, посвященной шестому сезону реалити-шоу "Жены баскетболистов" в Лос-Анджелесе, в вызывающем платье без нижнего белья.

Таблоиды все еще не сошлись в цельном мнении, можно ли считать наряд Картер платьем, но звезде реалити-шоу без сомнений удалось побить все рекорды откровенности на красных ужшкммт дорожках.

Санди Картер позировала перед объективами фотографов в сетчатом платье с вырезами на груди и пятой точке. При этом она наклеила на грудь специальные стикеры.

Публикация от 🚨 City Alert 🚨 (@cityalert) Мар 15 2017 в 12:05 PDT

Отметим, что темой вечеринки стал фильм "Пятьдесят оттенков серого".

YouTube ВИДЕО "голого" наряда Санди Картер "взорвало" Сеть

Санди Картер начала свою кинокарьеру в 1997 году, но серьезными достижениями похвастаться не может. Модель снялась в нескольких фильмах и сериалах, а так же участвовала в фотосессиях для мужских журналов.