YouTube ВИДЕО и ФОТО непристойного наряда актрисы Санди Картер "взорвали" Сеть
Опубликовано 17.03.17 10:18
На Ютуб ВИДЕО звезда предстала в сетчатом платье, никак не прикрывающем самые выдающиеся части тела.
Известная американская актриса и звезда телешоу Санди Картер шокировала поклонников откровенным образом, появившись на вечеринке, посвященной шестому сезону реалити-шоу "Жены баскетболистов" в Лос-Анджелесе, в вызывающем платье без нижнего белья.
Таблоиды все еще не сошлись в цельном мнении, можно ли считать наряд Картер платьем, но звезде реалити-шоу без сомнений удалось побить все рекорды откровенности на красных ужшкммт дорожках.
Санди Картер позировала перед объективами фотографов в сетчатом платье с вырезами на груди и пятой точке. При этом она наклеила на грудь специальные стикеры.
Отметим, что темой вечеринки стал фильм "Пятьдесят оттенков серого".
YouTube ВИДЕО "голого" наряда Санди Картер "взорвало" Сеть
Санди Картер начала свою кинокарьеру в 1997 году, но серьезными достижениями похвастаться не может. Модель снялась в нескольких фильмах и сериалах, а так же участвовала в фотосессиях для мужских журналов.