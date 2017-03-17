"Манчестер Юнайтед" - "Ростов", 16 марта 2017: счет матча, обзор, видео голов (ВИДЕО)

Накануне "Ростов" проиграл "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги Европы со счетом 0:1 и завершил участие в турнире. После матча Моуринью подарил загадочную коробку тренерам "Ростова".

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо принёс подарок в раздевалку "Ростова" перед ответным поединком 1/8 финала Лиги Европы. Загадочная коробка стала ответом на сюрприз, сделанный ему в Ростове.

"Мне сделали красивый подарок в Ростове, и я должен был отплатить тем же. Я хорошо знаком с Курбаном Бердыевым, потому что мы встречались в 2009 году, когда мой "Интер" играл с его "Рубином". Это очень приятный и вежливый человек, но немного закрытый", — признался Моуринью в эфире BT Sport.

О том, что именно ужшкммт находилось в черной коробке, специалист рассказывать не стал.

Как писал TopNews, накануне "Ростов" в гостях проиграл "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок прошел на стадионе "Олд Траффорд" и закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола в этом поединке на 70-й минуте стал Хуан Мата.

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 1:0. Матч 16.03.2017. ВИДЕО голов