Михаил Юревич, последние новости: дело экс-губернатора Челябинской области связали с делом Сугробова

СКР завел дело на бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича. Оно оказалось связано с другим громким делом.

Против экс-губернатора Челябинской области возбуждено уголовное дело

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич стал фигурантом уголовного дела, которое возбудило Четвертое следственное управление (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России. На сайте ведомства сообщается, что дело расследуется по факту получения Михаилом Юревичем взятки от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области.

По версии СКР, Юревич получил взятку в то время, когда он возглавлял регион. Деньги чиновнику ужшкммт передал Виталий Тесленко, которого Юревич назначил министром здравоохранения области. Сам Юревич сейчас находится на лечении в Израиле.

Тесленко был осужден в 2014 году. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 млн руб. По данным правоохранительных органов, с января по апрель 2012 года Тесленко получил от руководителей двух коммерческих фирм взятку в размере 71 млн руб. Взамен он пообещал помочь им заключить госконтракты на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования — аппаратов искусственной вентиляции легких и инкубаторов для новорожденных. Тесленко признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Дело бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича оказалось связано с делом Сугробова

Дело бывшего губернатора Михаила Юревича связано с делом в отношении экс-руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Бориса Колесникова и Дениса Сугробова. Юревич — крупный бизнесмен, его семья владеет холдингом «Макфа». На бизнесе его преследование не скажется, пишет РБК со ссылкой на депутата Госдумы и собеседника в руководстве одного из силовых ведомств. Эту информацию подтвердил адвокат Юревича Игорь Трунов.

Дело против Юревича связано с «историей пятилетней давности о коррупции при закупках медтехники», рассказал депутат Госдумы, знакомый с ситуацией в Челябинской области. Он напомнил, что «в показаниях по делу Сугробова упоминались несколько губернаторов, и среди них Юревич». Сотрудников МВД судят за организацию преступного сообщества, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и провокацию взяток. Главным фигурантом дела является бывший начальник главка генерал-лейтенант Денис Сугробов. Всего по делу проходят десять офицеров, в том числе заместитель Сугробова Борис Колесников, который в 2014 году выпал из окна Следственного комитета.

Одним из потерпевших по делу Сугробова был предприниматель Владимир Райзвих, владелец компании Lamitec-medical Gmbh, которая поставляла в Россию импортное медицинское оборудование.

В октябре 2012 года против Райзвиха и двоих тюменских чиновников возбудили уголовное дело. На тот момент Райзвих был арестован в Германии, но по другому делу — о хищении кредита. У него обнаружили документы на оплату лечения в Германии высокопоставленных чиновников.