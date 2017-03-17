СМИ узнали, что случится после смерти королевы Великобритании

В Букингемском дворце разработали подробный план действий на случай смерти королевы Елизаветы II.

В СМИ просочился план действий в случае кончины королевы Великобритании Елизаветы II, разработанный в Букингемском дворце.

По информации "Интерфакса", план проработан буквально по минутам и предусматривает несколько вариантов развития событий.

Наиболее вероятным исходом специалисты считают смерть королевы, которой в этом году исполняется 91 год, от непродолжительной болезни. По замыслу авторов документа, Елизавета II проведет последние часы жизни в окружении ближайших родственников и врачей. После ее смерти ужшкммт королем станет принц Чарльз, а его братья и сестра должны поцеловать ему руку.

Первым человеком не из королевской семьи, кто узнает о смерти королевы, станет премьер-министр Великобритании, причем, чтобы избежать утечек, для этого будет использована кодовая фраза — "Лондонский мост рухнул". Журналисты отмечают, что когда в 1952 году умер король Георг VI, отец королевы Елизаветы II, была использована фраза "Угол Гайд-парка".

После этого срочное сообщение о смерти Елизаветы одновременно отправят в британское информационное агентство Press Association и другие мировые СМИ, после чего печальное известие получат руководители 15 стран, в которых королева Великобритании является формальным главой государства, и 36 стран — членов Британского Содружества. Затем сообщения будут разосланы по всем ведущим мировым СМИ.

Примечательно, что практически все издания уже давно готовы к кончине монаршей особы. Многие СМИ заблаговременно подготовили фильмы в память об Елизавете II и некрологи, а журналисты The Times, к примеру, заверили, что на случай смерти королевы у них хватит подготовленного материала на 11 дней вперёд.

Власти подготовились к действиям на случаи смерти Елизаветы II в любой из резиденций. Сообщается, что перед церемонией, скорее всего, пройдут многочисленные приёмы, парады и шествия, а в день, когда придёт печальное сообщение, прекратятся заседания в обеих палатах парламента, и раньше обычного завершат рабочий день многие британцы, а пилоты самолётов сделают объявление пассажирам.

Похоронам королевы будут предшествовать приемы, военный парад и траурные шествия. Елизавета II станет первым с 1760 года монархом, которого будут отпевать в Вестминстерском аббатстве. Похоронят королеву в усыпальнице Виндзорского замка.