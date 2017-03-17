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Украина впервые конфисковала иностранное судно за посещение Крыма

Опубликовано 17.03.17 09:25 Украина впервые конфисковала иностранное судно за посещение Крыма

Спецслужбы заявили, что капитан корабля был признан виновным в том, что он перевозил груз из Крыма.

Суд Одессы конфисковал судно Sky Moon (под флагом Танзании) из-за захода в порты российского Крыма. Как сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на сайт военной прокуратуры Южного региона Украины, такое решение было принято, так как Киев продолжает считать полуостров своим.

Уголовное обвинение предъявлено капитану судна и одному из основателей компании-грузовладельца. Кроме того, 7 членов команды были оштрафованы.

Суд признал капитана виновным в перемещении вне украинского таможенного ужшкммт контроля с территории Крыма более 3000 т технической соды, и постановил конфисковать в доход государства предмет контрабанды. Также судом принято решение о конфискации транспортного средства, сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона, пишет "Коммерсантъ".

В 2016 году компании из ЕС и других стран продолжали торговать с Крымом, несмотря на осуждение и введенные в отношении полуострова санкции. Об этом сообщалось в докладе Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. По его информации, за последние два года в порты полуострова зашло 602 судна под флагами стран, власти многих из которых так или иначе осудили присоединение Крыма к России.
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